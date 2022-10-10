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Başakşehir - Sivasspor (CANLI)

Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sivas ekibi, henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Başakşehir karşısında ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Peki Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir ve Sivasspor'un ilk 11'i belli oldu mu? Hangi oyuncular forma giyemeyecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı: Başakşehir - Sivasspor maçı izle: İşte ilk 11ler
​Başakşehir - Sivasspor

Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sivas ekibi, henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Başakşehir karşısında ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Peki Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir ve Sivasspor'un ilk 11'i belli oldu mu? Hangi oyuncular forma giyemeyecek? İşte detaylar...

Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Başakşehir, Sivasspor'u ağırlayacak. Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden İstanbul temsilcisi, henüz ligde galibiyetle tanışamayan, Avrupa'da ise istediği sonuçları elde edemeyen Sivasspor karşısında iyi bir sonuç almak istiyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri de, iyi bir oyun ve skorla 3 puanın sahibi olarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Başakşehir - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Sivasspor mücadelesi, saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS HD2'den yayınlanacak.

Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel ilk 11'leri

  • Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Youssouf, Epureanu, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Mounir, Traore, Keny.
  • Sivasspor: Ali Şaşali Robin, Goutas, Aaron, Uğur, Hakan, Ulvestad, Erdoğan, Sabia, Gradel, Yatabare.
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