CANLI| Beşiktaş-Alanyaspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Siyah-beyazlılar, galip gelerek kötü gidişata son vermek istiyor. Beşiktaş-Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberin içerisinden takip edebilirsiniz.
18:54 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 20:01 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş-Alanyaspor
Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş kendi evinde Alanyaspor'u konuk ediyor.
Saat 20.00'de başlayan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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