Galatasaray - İstanbulspor (CANLI)

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arayı iyi bir şekilde değerlendirmek ve yeni transferlerin durumunu görmek amacıyla bu akşam saat 19:00'da Nef Stadyumu'nda İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar, maçın seyredilebileceği kanalı ve Galatasaray'ın ilk 11'ini araştırmaya başladı. İşte maçla ilgili son detaylar...

Yaklaşık 45 bin taraftarın tribünden izleyeceği ve yeni transferler Mata ile Icardi'nin de 11'de başlayacağı karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabakanın hangi kanalda ya da platformda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

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Galatasaray - İstanbulspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın, bugün saat 19:00'da evinde İstanbulspor ile oynayacağı hazırlık müsabakası D-Smart ve D-Smart GO'da yayınlanacak. D-Smart aboneliği bulunmayan futbol severler, Yeni Şafak Spor'un canlı skor sayfasından mücadelenin canlı takibini yapabilecek.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Okan, Dubois, Van Aanholt, Midtsjö, Abdülkerim, Barış, Baran, Mata, Metehan, Boey, Icardi.

İstanbulspor'un ilk 11'i: Jensen, Duhaney, Oğuzhan, Mehremic, Okan, Ali, Ebert, Dijlan Aydın, Abazaj, Owusu, Guri.