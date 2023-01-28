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Spor

CANLI | Hatayspor-Trabzonspor

Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor, Hatayspor’a saat 16.00'da konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:24 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hatayspor-Trabzonspor maçı canlı izle, kaç kaç

Hatayspor-Trabzonspor maçı canlı izle, kaç kaç

Süper Lig’de 21 haftada Yeni Hatay Stadyumu’nda Trabzonspor, Hatayspor’a konuk oluyor. Son iki maçını kazanarak 35 puanla 5. sırada bulunan bordo-mavililer, 17 puanla 17. sıradaki Hatayspor karşısında galibiyet serisini devam ettirmeye çalışacak.


Saat 16.00’da başlayacak mücadele beINSPORTS1’de canlı yayınlanacak. Zorbay Küçük’ün düdük çalacağı maçta yardımcılıklarını Ekrem Kan ile Gökhan Bilir yapacak.


VAR Hakemi Kim?


Mücadelenin VAR Hakemi Serkan Tokat olurken, AVAR’ı Emre Malok olacak.


Hatayspor-Trabzonspor 11'i belli oldu


  • Hatayspor: Erce, Kamil, Recep Burak, Burak Bekaroğlu, Adekugbe, Musa, Mehdi, Onur, Saba, Kaan, Bertuğ

  • Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Vitor Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Bardhi, Djaniny, Bakasetas, Yusuf, Maxi Gomez


#Trabzonspor
#Hatayspor
#Süper Lig
2 saat önce
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