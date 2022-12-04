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CANLI | İngiltere - Senegal

Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında İngiltere ile Senegal karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı: İngiltere-Senegal maçı canlı izle, kaç kaç?
CANLI | İngiltere - Senegal maçı canlı izle

Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile Senegal saat 22.00'de Al Bayt Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Maçı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Barton Cisneros yönetecek. Yardımcılıklarını ise David Moran ve Katie Nesbitt yapacak.

  • Turu geçen taraf, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa'nın rakibi olacak.

İngiltere ile Senegal, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İngiltere, daha önce ilk kez rakip olduğu bir takım ile 12 Dünya Kupası maçına çıktı ve bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti. (7 galibiyet, 4 beraberlik)

İngiltere-Senegal maçının 11'leri;

  • İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Saka, Kane, Foden
  • Senegal: Mendy, Sabaly, Diallo, Koulibaly, Jakobs, Ciss, Mendy, Diatta, NDiaye, Dia, Sarr

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