Ferencvaros - Trabzonspor (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, H grubu ilk maçında Budapeşte ekibi Ferencvaros'a konuk oluyor. Groupama Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'da başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. Maresca'nın yardımcılıklarını ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.
Ferencvaros - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor canlı izle
Ferencvaros - Trabzonspor maçı 8 Eylül Perşembe 2022 (bugün) TSİ 22:00'da başlayacak. Karşılaşma Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Exxen üyeliği bulunmayan spor severler, müsabakanın canlı takibini Yeni Şafak Spor adresinden yapabilecek.
İlk 11'ler
- Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Mmaee, Knoester, Civic, Vecsei, Besic, Tokmac, Traore, Zachariassen, Boli.
- Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez.