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Ferencvaros - Trabzonspor (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, H Grubu ilk maçında Budapeşte ekibi Ferencvaros'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını, önemli detaylarını anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI İZLE 📺: Ferencvaros - Trabzonspor: İlk 11ler belli oldu
Ferencvaros - Trabzonspor canlı izle

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, H grubu ilk maçında Budapeşte ekibi Ferencvaros'a konuk oluyor. Groupama Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'da başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. Maresca'nın yardımcılıklarını ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor canlı izle

Ferencvaros - Trabzonspor maçı 8 Eylül Perşembe 2022 (bugün) TSİ 22:00'da başlayacak. Karşılaşma Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Exxen üyeliği bulunmayan spor severler, müsabakanın canlı takibini Yeni Şafak Spor adresinden yapabilecek.

İlk 11'ler

  • Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Mmaee, Knoester, Civic, Vecsei, Besic, Tokmac, Traore, Zachariassen, Boli.

  • Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez.
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