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CANLI | Kamerun-Brezilya

Dünya Kupası G grubu son maçında, ilk iki maç sonunda 6 puanla gruptan çıkmayı garantileyen Brezilya ile gruptan çıkma umudunu bu maça bırakan 1 puanlı Kamerun karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Kamerun-Brezilya maçı canlı izle, kaç kaç?
CANLI | Kamerun-Brezilya canlı izle, kaç kaç?

Dünya Kupası G grubu üçüncü ve son maçlarında Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geliyor. Saat 22.00’de başlayacak mücadele TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Lusail Iconic Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı ABD Futbol Federasyonu’ndan Ismail Elfath yönetecek. Yardımcılıklarını Kyle Atkins, Corey Parker yapacak.

Kamerun ile oynadığı altı maçın beşini kazanan Brezilya, (diğerini kaybetti) son karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Güney Amerika temsilcisi, Dünya Kupası’nda Kamerun ile oynadığı iki maçı da kazandı.

Kamerun-Brezilya 11’leri belli oldu!

  • Kamerun: Epassy, Fai, Tolo, Wooh, Ebosse, Ngamaleu, Anguissa, Kunde, Aboubakar, Choupo-Moting, Mbeumo
  • Brezilya: Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Telles, Fabinho, Fred, Rodrygo, Martinelli, Antony, Jesus

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