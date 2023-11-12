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Spor

Adana Demirspor-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi kazanması halinde, milli araya lider girecek. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ömer Çelikbaşlı
17:17 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 18:05 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.


İlk 11'ler
Adana Demirspor:
Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang.
Fenerbahçe:
Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Samet, Osayi, Crespo, Zajc, Szymanski, Tadic, İrfan, Dzeko


#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
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