Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
İlk 11'ler
Adana Demirspor:
Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang.
Fenerbahçe:
Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Samet, Osayi, Crespo, Zajc, Szymanski, Tadic, İrfan, Dzeko
#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
1 saat önce