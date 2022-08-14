Alanyaspor - Beşiktaş (CANLI)

Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala, taraftarlar maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve Beşiktaş ile Alanyaspor'un ilk 11'lerini araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Canlı anlatımı ve istatistikleri ise anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazar günü (Bugün) saat 21:45'te başlayacak.

Alanyaspor - Beşiktaş maçını kim yönetecek?

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Alanyaspor - Beşiktaş maçını Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördündü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. Gençerler’e AVAR olarak Alper Ulusoy eşlik edecek.

Alanyaspor'un ilk 11'i

Yusuf, Furkan, Fer, Ferhat, Efkan, Eduardo, Targhalline, Fatih, Candeias, Balkovec, Tayfur.

Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i