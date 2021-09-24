Altay-Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanına konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını, canlı skorunu ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.
Bu akşamki kritik mücadele öncesi Beşiktaş'ta çok önemli eksikler bulunuyor. Siyah beyazlılarda Vida, Batshuayi, Mehmet Topal, Necip Uysal, N'Koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş ve Rachid Ghezzal sakatlıkları, Valentin Rosier de kırmızı kart cezası nedeniyle Altay karşısında forma giyemeyecek. Eksiklerin çokluğu bu zorlu deplasman öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ı takım kurma konusunda oldukça zorluyor.
Altay'da ise Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Andre Poko ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.
İlk 11'ler belli oldu
- Altay: Lis, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba.
- Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Serdar, Atiba, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Gökhan, Salih, Kenan.