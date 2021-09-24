Spor Altay-Beşiktaş | CANLI
FUTBOL FUTBOL

Altay-Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanına konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını, canlı skorunu ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Altay-Beşiktaş maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Altay-Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanına konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını, canlı skorunu ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

Bu akşamki kritik mücadele öncesi Beşiktaş'ta çok önemli eksikler bulunuyor. Siyah beyazlılarda Vida, Batshuayi, Mehmet Topal, Necip Uysal, N'Koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş ve Rachid Ghezzal sakatlıkları, Valentin Rosier de kırmızı kart cezası nedeniyle Altay karşısında forma giyemeyecek. Eksiklerin çokluğu bu zorlu deplasman öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ı takım kurma konusunda oldukça zorluyor.

Altay'da ise Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Andre Poko ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.

İlk 11'ler belli oldu

  • Altay: Lis, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba.
  • Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Serdar, Atiba, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Gökhan, Salih, Kenan.


Abone Ol Google News
İzmirde 11ler belli oldu

İzmir'de 11'ler belli oldu

​Haftanın açılışında Beşiktaş, Altay'a konuk oluyor.
Siparişlerine yetişemiyor

Siparişlerine yetişemiyor

"'İstanbul'da bal olur mu' diye düşünüyorlar."
Türkiyenin 24 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.