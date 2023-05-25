Ankaragücü-Başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Ankaragücü sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. İki takım arasındaki ilk maçı Başakşehir 1-0 kazanmıştı.
11'ler belli oldu
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Kitsiou, Hasan Ali, Djokanovic, Diack, Beridze, Milson, Sowe.
Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Mahmut, Lima, Biglia, Ömer Ali, Berkay, Januzaj, Serdar, Figueiredo.