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Spor

CANLI | Ankaragücü-Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geiyor. Ankaragücü-Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

18:37 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ankaragücü-Başakşehir

Ankaragücü-Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Ankaragücü sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. İki takım arasındaki ilk maçı Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

11'ler belli oldu

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Kitsiou, Hasan Ali, Djokanovic, Diack, Beridze, Milson, Sowe.

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Mahmut, Lima, Biglia, Ömer Ali, Berkay, Januzaj, Serdar, Figueiredo.


#Ziraat Türkiye Kupası
#MKE Ankaragücü
#Medipol Başakşehir
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