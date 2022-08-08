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MKE Ankaragücü - Konyaspor (CANLI)

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'u ağırlıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Ağustos Pazartesi) saat 21:45'te başlayacak. Maça kısa bir süre kala, her iki takımın muhtemel ilk 11'leri de belli oldu. Canlı anlatım ve karşılaşmayla ilgili detayları anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Ankaragücü-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11ler
Ankaragücü - Konyaspor canlı izle

Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, arabam.com Konyaspor'u ağırlıyor.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele 8 Ağustos Pazartesi (Bugün) saat 21:45'te başlayacak.

Ankaragücü - Konyaspor canlı izle

Ankaragücü - Konyaspor maçını beIN SporTS ekranlarından izleyebilir, haberimizin içerisinden ise anlık olarak canlı anlatımını takip edebilirsiniz.

Ankaragücü'nün muhtemel ilk 11'i

  • Bahadır, Marlon, Nihad, Atakan, Oğuz Ceylan, Pedrinho, L. Diack, Zahid, Beridze, Tasos, Ali Sowe.

Konyaspor'un muhtemel ilk 11'i

  • Sehic, Adil, Calvo, Guilherme, Ahmet Oğuz, Soner, Amir, Cekici, Bytyqi, Michalak, Cikalleshi.
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