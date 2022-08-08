MKE Ankaragücü - Konyaspor (CANLI) MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'u ağırlıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Ağustos Pazartesi) saat 21:45'te başlayacak. Maça kısa bir süre kala, her iki takımın muhtemel ilk 11'leri de belli oldu. Canlı anlatım ve karşılaşmayla ilgili detayları anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

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