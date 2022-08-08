MKE Ankaragücü - Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, arabam.com Konyaspor'u ağırlıyor.
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele 8 Ağustos Pazartesi (Bugün) saat 21:45'te başlayacak.
Ankaragücü - Konyaspor canlı izle
Ankaragücü - Konyaspor maçını beIN SporTS ekranlarından izleyebilir, haberimizin içerisinden ise anlık olarak canlı anlatımını takip edebilirsiniz.
Ankaragücü'nün muhtemel ilk 11'i
- Bahadır, Marlon, Nihad, Atakan, Oğuz Ceylan, Pedrinho, L. Diack, Zahid, Beridze, Tasos, Ali Sowe.
Konyaspor'un muhtemel ilk 11'i
- Sehic, Adil, Calvo, Guilherme, Ahmet Oğuz, Soner, Amir, Cekici, Bytyqi, Michalak, Cikalleshi.