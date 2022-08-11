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Başakşehir - Breidablik (CANLI)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'i ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ve önemli gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Başakşehir Breidablik ilk 11leri belli oldu
Başakşehir Breidablik'i ağırlıyor

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Tur rövanş mücadelesini İzlanda ekibi Breidablik'i ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz, ilk maçta Breidablik'i 3-1 mağlup etmeyi başarmış ve tur için avantajı kapmıştı.

Başakşehir'in ilk 11'i

Volkan Babacan, Şener, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Ömer Ali, Biglia, Berkay, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.

Breidablik'in ilk 11'i

Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

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