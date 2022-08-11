Başakşehir - Breidablik (CANLI)

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Tur rövanş mücadelesini İzlanda ekibi Breidablik'i ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Temsilcimiz, ilk maçta Breidablik'i 3-1 mağlup etmeyi başarmış ve tur için avantajı kapmıştı.
Başakşehir'in ilk 11'i
Volkan Babacan, Şener, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Ömer Ali, Biglia, Berkay, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.
Breidablik'in ilk 11'i
Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson.