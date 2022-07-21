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Başakşehir-Maccabi Netanya (CANLI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, İsral ekibi Maccabi Netanya'yı ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Başakşehir-Maccabi Netanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11ler
Başakşehir - Maccabi Netanya

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20:45'te başlayacak.

Temsilcimiz, evinde oynayacağı bu müsabakayı kazanarak avantajı elde eden taraf olmak istiyor.

Başakşehir-Maccabi Netanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir-Maccabi Netanya maçı 21 Temmuz Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler belli oldu

Başakşehir'in Maccabi Netanya karşısındaki ilk 11'i belli oldu. İşte turuncu-lacivertli ekibin ilk 11'i: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Mahmut, Lima, Berkay Özcan, Biglia, Ndayishimiye, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka.

Maccabi Netanya'nın sahaya çıkacağı ilk 11 ise şu şekilde: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi, Rotman, Itzhak.

Başakşehir Avrupa'da 37. kez sahaya çıkacak

Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 37. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip aynı zamanda ilk kez bir İsrail takımıyla mücadele edecek.

Emre Belözoğlu ile ilk kez

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez Avrupa'da başarı arayacak. İstanbul temsilcisi, daha önce teknik direktörler Abdullah Avcı ile Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarında yer almıştı.
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