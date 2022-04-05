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Benfica-Liverpool | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica sahasında Liverpool'u konuk edecek. Bu önemli karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: ​Benfica-Liverpool maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Estadio da Luz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Turun açılış maçında Portekiz temsilcisi Benfica Estadio da Luz'da İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmek isteyen iki ekibin mücadelesi dijital yayın platformu EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Takımların 11'leri:

Benfica'nın 11'i:

Vlachodimos, Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Gilberto, Everton, Taarabt, Weigl, Rafa, Nunez, Ramos

Liverpool'un 11'i:

Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Mane, Jota
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