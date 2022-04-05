Benfica-Liverpool | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Turun açılış maçında Portekiz temsilcisi Benfica Estadio da Luz'da İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmek isteyen iki ekibin mücadelesi dijital yayın platformu EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Takımların 11'leri:
Benfica'nın 11'i:
Vlachodimos, Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Gilberto, Everton, Taarabt, Weigl, Rafa, Nunez, Ramos
Liverpool'un 11'i:
Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Mane, Jota