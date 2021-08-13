Beşiktaş'tan Süper Lig'de yeni sezona '3' puanlı başlangıç

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını siyah beyazlılar 3-0 kazandı. Beşiktaş'ın galibiyet gollerini N'Koudou, Atiba ve Larin attı.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında golleri kim attı?

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında Nkodou'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılarda Atiba farkı ikiye çıkaran futbolcu olurken mücadelede kapanışı Cyle Larin yaptı.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının önemli anları;

GOL!

9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kenan Karaman'ın pasıyla altıpas önünde topla buluşan N'Koudou, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0.

11. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla indirdiği topu iyi kontrol eden Salih Uçan'ın ceza yayı içinden sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Atiba sezonu golle açtı



Beşiktaş’ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson sezona golle başladı. Geçtiğimiz sezon 4 gol atıp 11 de asist yaparak kariyerinde gole en fazla katkı verdiği sezona yaşayan ve şampiyonlukta büyük payı bulunan Kanadalı futbolcu, yeni sezona da bıraktığı yerden başladı. Çaykur Rizespor karşılaşmasının 52. dakikasında Rosier’in zor pozisyonda yaptığı ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Atiba, düzelterek vuruşunu yaptı ve farkı 2’ye çıkaran isim oldu. Beşiktaş’taki 9. sezonunu geçiren ve bugüne kadar siyah-beyazlı formayla 293 maça çıkıp 23 gol ve 34 asist yapan Atiba Hutchinson, 294. maçında 24. golüne imza attı.

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Yaklaşık 1,5 sene sonra Süper Lig'de taraftarlı ilk maç

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada, yaklaşık 1,5 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez taraftarlar tribünde yerini aldı. Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de son taraftarlı maç 2020 yılının Mart ayında yapılmıştı.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcularını "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla karşıladı. Taraftarlar ayrıca, karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı.

Sergen Yalçın tribünleri selamladı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde taraftarları selamladı. Yalçın'ın sahaya çıkmasıyla tribünlerden tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterileri yapılırken, deneyimli teknik adam da siyah-beyazlı taraftarları alkışladı.

Selde hayatını kaybedenler unutulmadı

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı öncesi, Karadeniz'de yaşanan sellerde hayatını kaybedenler unutulmadı. Son günlerde yaşanan yoğun yağış nedeniyle bazı şehirlerde yaşanan can kayıpları sebebiyle maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

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Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba için vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle tezahüratlar yaptı.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının canlı skor ve istatistik sayfası;