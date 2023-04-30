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Spor

Beşiktaş-Galatasaray

Süper Lig'de son viraja girilirken bugün Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray zirveyi yakından ilgilendiren derbide karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi
16:51 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 32. haftası Vodafone Parak'ta oynanacak dev derbi mücadelesine sahne olacak ve Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.


BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
STAT:
Vodafone Park
HAKEM:
Ali Şansalan
SAAT:
19.00
BEŞİKTAŞ:
Mert Günok, Rosier (Onur), Saiss, Colley (Necip), Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Gedson, Cenk Tosun, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR:
Şenol Güneş
GALATASARAY:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan (Dubois), Torreira (Berkan), Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi
TEKNİK DİREKTÖR:
Okan Buruk

#Beşiktaş
#Galatasaray
#Süper Lig
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