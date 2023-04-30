Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 32. haftası Vodafone Parak'ta oynanacak dev derbi mücadelesine sahne olacak ve Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
STAT:
Vodafone Park
HAKEM:
Ali Şansalan
SAAT:
19.00
BEŞİKTAŞ:
Mert Günok, Rosier (Onur), Saiss, Colley (Necip), Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Gedson, Cenk Tosun, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR:
Şenol Güneş
GALATASARAY:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan (Dubois), Torreira (Berkan), Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi
TEKNİK DİREKTÖR:
Okan Buruk
#Beşiktaş
#Galatasaray
#Süper Lig
23 dakika önce