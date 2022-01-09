Çaykur Rizespor-Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Çaykur Rizespor - Beşiktaş mücadelesini futbolseverler beIN Sports HD 1 ekranlarından izleyebilecek.
Çaykur Rizespor'un 11'i;
- Gökhan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Dokovic, Boldrin, Sabo, Umar, Pohjanpalo.
Beşiktaş'ın 11'i;
- Ersin, Welinton Montero, Vida Umut Meraş, Necip, Josef, Rosier, Emirhan, Güven, Batsuhayi