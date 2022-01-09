Çaykur Rizespor-Beşiktaş | CANLI

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Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle Gazze'de 20 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılıyor

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle temin edilen 20 bin Kur'an-ı Kerim, Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığına teslim edildi. Dağıtıma aracılık eden Gazze Destek Derneği Temsilcisi Hani Sureyya, TDV tarafından düzenlenen "Hediyem Kur'an olsun" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerimleri teslim aldıklarını belirtti.