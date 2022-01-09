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Çaykur Rizespor-Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısına Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
​Çaykur Rizespor-Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Çaykur Rizespor - Beşiktaş mücadelesini futbolseverler beIN Sports HD 1 ekranlarından izleyebilecek.

Çaykur Rizespor'un 11'i;

  • Gökhan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Dokovic, Boldrin, Sabo, Umar, Pohjanpalo.

Beşiktaş'ın 11'i;

  • Ersin, Welinton Montero, Vida Umut Meraş, Necip, Josef, Rosier, Emirhan, Güven, Batsuhayi
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Son dakikalar nefes kesiyor

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
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