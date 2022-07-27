Fenerbahçe-Dinamo Kiev | CANLI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.
Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.
Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.
İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe;
Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, King, Valencia, Rossi
Dinamo Kiev;
Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin