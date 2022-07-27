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Fenerbahçe-Dinamo Kiev | CANLI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı skoru, canlı anlatımı ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Fenerbahçe-Dinamo Kiev

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.

Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe;

  • Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, King, Valencia, Rossi

Dinamo Kiev;

  • Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i ağırlıyor
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