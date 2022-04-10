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Fenerbahçe-Galatasaray

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç?
Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak ve mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe formda

Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puan elde etti.

Bu süreçte 2 kez 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise lider Trabzonspor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, 28. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, Kadıköy'de seriyi tersine çevirdi

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 derbide mağlup olmadı. Kadıköy'deki son yenilgisini, 2016-2017 sezonunda, 20 Kasım 2016'da oynanan maçta yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 derbide rakibine boyun eğmedi. Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynadığı son 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

  • Muhtemel 11'ler
  • Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Kim Min-Jae, Novak (Ferdi) Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.
  • Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Babel, Emre Kılınç (Kerem), Gomis.
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