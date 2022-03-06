Fenerbahçe-Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 28. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Nefeslerin tutulacağı mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Fenerbahçe'nin 11'i;
Altay, Szalai, Serdar, Min Jae, Osayi, Crespo, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.
Trabzonspor'un 11'i;
- Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius.