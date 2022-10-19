Spor Galatasaray - Kastamonuspor (CANLI)
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray - Kastamonuspor (CANLI)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında, TFF 2.Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u ağırlıyor. Peki Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ve Kastamonuspor'un ilk 11'i belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor:: Galatasaray - Kastamonuspor
Galatasaray - Kastamonuspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında, TFF 2.Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u ağırlıyor. Peki Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ve Kastamonuspor'un ilk 11'i belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Galatasaray - Kastamonuspor mücadelesi saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele Yeni Şafak Spor'un Canlı Skor sayfasından da anlık olarak takip edilebilecek.

Galatasaray - Kastamonuspor ilk 11'ler

Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

Kastamonuspor: Sefa, Ramazan, Kemal Can, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer Faruk, Mustafa, Amir Emin, Efe.

Hatayspor Türkiye Kupasına veda etti

Hatayspor Türkiye Kupası'na veda etti
Kötü haber

Kötü haber

Marek Hamsik, sakatlığı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.
Devre arasında iki futbolcu geliyor

Devre arasında
iki futbolcu geliyor

​Galatasaray'ın yerli formülü ortaya çıktı.
Emre Demir A Takım'da

Emre Demir A Takım'da

​Genç oyuncu Barcelona ilk antrenmana çıktı.
FIFA'dan ceza geldi

FIFA'dan ceza geldi

Kanser teşhisi konan Pyerre ile yolları ayırdığı için Giresunspor'a ceza verildi.
Umduklarını bulamıyorlar

Umduklarını bulamıyorlar

Trabzonspor'dan ayrılan futbolcular aynı performansı gösteremiyor.
Üç isim<br>gözden çıkarıldı

Üç isim
gözden çıkarıldı

​Barcelona, Depay, Bellerin ve Roberto ile yolları ayırmayı planlıyor.
Puan ortalamasında<br>geri kaldı

Puan ortalamasında
geri kaldı

Avcı, 10 haftalık dilimler baz alındığında puan ortalaması belli oldu.
Ismael için kritik viraj

Ismael için kritik viraj

​Fransız teknik adamın 3 maçta alacağı sonuçlar kaderini belirleyecek.
Takımın vazgeçilmezi oldu

Takımın vazgeçilmezi oldu

Genç oyuncu, Pereira ve Kartal'ın ardından Jesus'un da gözüne girdi.
Geri dönüyor

Geri dönüyor

​Fenerbahçe'de sakat oyuncular takıma katılacak.
TFF ziyaret edildi

TFF ziyaret edildi

​Galatasaray yönetimi, VAR ve MHK konusunda uyarılarda bulundu.
Başarının sırrı çözüldü

Başarının sırrı çözüldü

​Jorge Jesus en çok 2 konunun üstünde duruyor.
Ukrayna'dan Putin'in sıkıyönetim kararına tepki
Dünya

Ukrayna'dan Putin'in sıkıyönetim kararına tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan etmesi ile ilgili olarak Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak "Ukraynalıların mallarının başka bir 'yeniden gruplandırma' yoluyla yağmalanmasının sözde yasallaştırılması olarak düşünülmelidir" derken, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov ise "İşgal altındaki bölgenin etnik yapısını değiştirmek için Ukraynalı nüfusun Rusya'nın çöküntü bölgelerine toplu olarak sürülmesi için hazırlıktır" açıklamasında bulundu.
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi yeni yatırımlarla yüzde 100 artırılacak
Ekonomi

Antalya Havalimanı'nın kapasitesi yeni yatırımlarla yüzde 100 artırılacak

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Günlük ortalama 900 ile 1000 arasında inen kalkan uçuşlarımız oluyor. Bu, dünyada sayılı havalimanlarından biri olduğumuz anlamına geliyor" dedi. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, "Yeni yatırımlar kapsamında ciddi bir kapasite artışı olacak, terminal kapasiteleri yıllık 40 milyon yolcudan 80 milyon yolcuya çıkacak. Apron sayısı artacak" diye konuştu.
Bakan Koca tedaviye alınan madencilerin durumu hakkında bilgi verdi
Gündem

Bakan Koca tedaviye alınan madencilerin durumu hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri süren altı madencinin sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulunarak, bir madencinin servise alındığını, bir madencinin entübasyondan çıktığını ve dört madencinin ise durumunun stabil olduğunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.