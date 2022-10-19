Galatasaray - Kastamonuspor (CANLI)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında, TFF 2.Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u ağırlıyor. Peki Galatasaray - Kastamonuspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ve Kastamonuspor'un ilk 11'i belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
Galatasaray - Kastamonuspor mücadelesi saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele Yeni Şafak Spor'un Canlı Skor sayfasından da anlık olarak takip edilebilecek.
Galatasaray - Kastamonuspor ilk 11'ler
Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.
Kastamonuspor: Sefa, Ramazan, Kemal Can, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer Faruk, Mustafa, Amir Emin, Efe.