​Galatasaray-Başakşehir

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı ise Zorbay Küçük yönetecek.

Haftaya 23 puanla giren Galatasaray, son 5 haftada aldığı 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle galibiyete hasret kaldı. Özellikle teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdikten sonra dikkat çekici sonuçlar alan Medipol Başakşehir'in puanı ise 28. Emre Belözoğlu, aynı zamanda lig tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalaması yakalayan teknik direktör unvanına sahip durumda.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan kalecisi Muslera'yı bireysel hata nedeniyle kaybeden sarı-kırmızılılar, geçen sezondan bu yana ligde en fazla gole sebep olan hata yapan takım olarak kayıtlara geçti. Galatasaray, bu süreçte kendi hatasından kaynaklı kalesinde gördüğü goller sonucunda 13 puan kaybetti.

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Tüm bu olumsuzluklara rağmen teknik direktör Fatih Terim, zorlu karşılaşma öncesini tüm planlarını mutlak 3 puan ve moral kazanma üzerine kurdu. Deneyimli çalıştırıcı, cezası nedeniyle bu maçta da saha kenarında yer alamayacak.

Nef Stadı'na 8 maçlık yenilmezlik serisiyle gelecek Medipol Başakşehir ise iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Konuk ekibin lig tarihinde toplamda ve deplasmanda en fazla gol yediği rakibi Galatasaray. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı ekibe konuk olduğu 13 lig maçının sadece birinde kalesini gole kapatabildi.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Fatih, Yedlin, Nelsson, Marcao (Alpaslan), Aanholt, Morutan, Berkan, Cicaldau, Halil, Kerem, Mohamed (Diagne)

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Muhammed, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Tolga, Berkay, Chadli, Okaka