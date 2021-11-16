Karadağ-Türkiye | CANLI

Dünya Kupası'na katılma ümitlerini son maça taşıyan ay-yıldızlı ekibimiz, rakibini deplasmanda yenip grupta aynı saatte oynanacak Hollanda - Norveç karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Bu iki karşılaşmadan çıkacak sonuçlara göre Millilerin Katar 2022 kaderi de belirlenmiş olacak.
Karadağ-Türkiye maçı 22.45 itibariyle TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
- Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekibimiz, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda 20 puanla lider durumda bulunuyor.
Karadağ'ın 11'i;
Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic
Türkiye'nin 11'i;
Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Hakan, Kerem, Halil, Burak