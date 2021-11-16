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Karadağ-Türkiye | CANLI

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemeleri grubundaki son maçında Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızların galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşmanın canlı anlatımını, canlı skorunu ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Karadağ-Türkiye maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
A Milli Takımımız, grubundaki son maçında Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. 2022 Dünya Kupası'na katılmak için büyük önem arz eden bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Dünya Kupası'na katılma ümitlerini son maça taşıyan ay-yıldızlı ekibimiz, rakibini deplasmanda yenip grupta aynı saatte oynanacak Hollanda - Norveç karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Bu iki karşılaşmadan çıkacak sonuçlara göre Millilerin Katar 2022 kaderi de belirlenmiş olacak.

Karadağ-Türkiye maçı 22.45 itibariyle TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

  • Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekibimiz, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda 20 puanla lider durumda bulunuyor.

Karadağ'ın 11'i;

  • Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic

Türkiye'nin 11'i;

  • Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Hakan, Kerem, Halil, Burak

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