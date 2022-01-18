Karagümrük-Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligin 21. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 32 puanla 7. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise topladığı 30 puanla 11. sırada yer alıyor.
Vavacars Fatih Karagümrük ile Beşiktaş'ın, saat 20:00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacağı ve hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maç, beIN SPORTS HD 1 kanalından izlenebilecek.
Karagümrük'ün 11'i;
Viviano, Salih, Burak, Caner, Balkovec,Adnan, Jimmy, Bistrovic, Emre,Karamoh, Borini
Beşiktaş'ın 11'i;
Ersin, Rosier, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi