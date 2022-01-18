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Karagümrük-Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. hafta maçında Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını, canlı skorunu ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Karagümrük-Beşiktaş maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Karagümrük-Beşiktaş

Süper Lig'in 22. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligin 21. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 32 puanla 7. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise topladığı 30 puanla 11. sırada yer alıyor.

Vavacars Fatih Karagümrük ile Beşiktaş'ın, saat 20:00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacağı ve hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maç, beIN SPORTS HD 1 kanalından izlenebilecek.

Karagümrük'ün 11'i;

  • Viviano, Salih, Burak, Caner, Balkovec,Adnan, Jimmy, Bistrovic, Emre,Karamoh, Borini

Beşiktaş'ın 11'i;

  • Ersin, Rosier, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi
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