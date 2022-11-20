CANLI | Katar-Ekvador

22'ncisi düzenlenecek olan Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak olan açılış karşılaşmasıyla başlayacak. Al Khor şehrindeki 60 bin Al Bayt Stadyumu'nda TSİ 19.00'daki karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. 32 takımın 4'erli 8 grupta yer aldığı organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek.

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Katar'ın 11'i;

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Ekvador'un 11'i;

Henüz belli olmadı...