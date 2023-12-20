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Spor

Kayserispor-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. BU mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 15 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 40 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 15 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 29 puanla 3. sırada yer alıyor. Kayserispor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi
15:55 - 20/12/2023 Wednesday
Güncelleme: 15:57 - 20/12/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Kayserispor-Fenerbahçe
Kayserispor-Fenerbahçe

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 45. kez mücadele edecek. Geride kalan 44 maçta sarı-lacivertliler 27 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe’nin 94 gol atarken, Kayserispor 45 gol kaydetti. Geçen sezon 1’i Türkiye Kupası, 2’si lig olmak üzere 3 kez karşılaşan iki ekip arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı.


İlk 11'ler
Kayserispor:
Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Kemen, Cardoso, Aylton, Thiam
Fenerbahçe:
Livakovic, Ferdi, Djiku, Serdar, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi
Saat:
17.00
Kanal:
beINSPORTS1

#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Süper Lig
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