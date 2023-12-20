Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 45. kez mücadele edecek. Geride kalan 44 maçta sarı-lacivertliler 27 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe’nin 94 gol atarken, Kayserispor 45 gol kaydetti. Geçen sezon 1’i Türkiye Kupası, 2’si lig olmak üzere 3 kez karşılaşan iki ekip arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Kayserispor-Fenerbahçe
İlk 11'ler
Kayserispor:
Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Kemen, Cardoso, Aylton, Thiam
Fenerbahçe:
Livakovic, Ferdi, Djiku, Serdar, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi
Saat:
17.00
Kanal:
beINSPORTS1
#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Süper Lig
1 hour ago