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Spor

La Fiorita - Başakşehir (CANLI)

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita ile deplasmanda karşılaşacak. La Fiorita- Başakşehir maçının canlı anlatımı için tıklayınız.

Haber Merkezi
20:49 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Başakşehirli oyuncuların gol sevinçleri
Başakşehirli oyuncuların gol sevinçleri

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde deplasmanda La Fiorita'nın konuğu olacak. İlk maçı temsilcimiz 6-1 kazanmıştı.


Saat 21.45’te başlayacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


İlk 11'ler
La Fiorita:
Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccacelli, Greco, Casolla, Olcese
Başakşehir:
Deniz, Duarte, Hamza, Ba, Ömer Ali, Onur, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek


#Başakşehir
#La Fiorita
#Konferans Ligi
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