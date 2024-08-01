Başakşehirli oyuncuların gol sevinçleri
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde deplasmanda La Fiorita'nın konuğu olacak. İlk maçı temsilcimiz 6-1 kazanmıştı.
Saat 21.45’te başlayacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İlk 11'ler
La Fiorita:
Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccacelli, Greco, Casolla, Olcese
Başakşehir:
Deniz, Duarte, Hamza, Ba, Ömer Ali, Onur, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek
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1 saat önce