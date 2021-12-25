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Trabzonspor-Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Trabzonspor-Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Trabzonspor-Başakşehir maçı kaç kaç?
Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de ilk yarının son haftası nefesleri kesecek bir maça sahne olacak. Lider Trabzonpor, üçüncü sırada yer alan Medipol Başakşehir'le karşılaşacak...

Hafta içi mesaisinde Altay deplasmanında geriye düştüğü maçı, son anlarında Cornelius'un ayağından bulduğu golle kazanan Trabzonspor'da art arda gelen sakatlık haberleri ise can sıkıyor. Daha önce Gervinho'nun sezonu kapattığı, Nwakaeme'nin de ilk yarıyı kapattığı bordo mavililer'de Altay maçında sakatlanan Edgar da sezonu kapattı.

Vitor Hugo'nunda iki hafta sahalardan uzak kalacak olması zorlu mücadele öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın mücadele öncesinde elindeki alternatifleri sınırlandırmış durumda.

Bu akşam 19'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde hakem Halil Umut Meler 'in düdüğüyle başlayacak Trabzonspor - Medipol Başakşehir mücadelesi, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından yayınlanacak.

İlk11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Trondsen, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Djaniny, Cornelius

Medipol Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Gulbrandsen, Okaka
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
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