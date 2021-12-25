Trabzonspor-Başakşehir (CANLI)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili önemli açıklama: Bedelini ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş'le ilgili açıklama yapan Erdoğan "Asiye yavrumuzu dün gece Antalya Üniversitesi'ne naklettik. Orada gerekli operasyonlar yapılacak. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. O yavru orada paramparça oluyor, onlar babasını nasıl kandırırız diye düşünüyorlar. Kandıramayacaksınız, bunların da hesabını vereceksiniz." ifadelerini kullandı.