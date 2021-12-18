Trabzonspor-Hatayspor (CANLI)

Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor'un üçüncü basamakta yer alan Atakaş Hatayspor'u misafir edeceği müsabaka, zirve yarışının seyri açısından büyük önem taşıyor.
Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny
Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Mame Diouf