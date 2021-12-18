Trabzonspor-Hatayspor (CANLI)

Gündem

Peribacaları gelinlik giydi

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Kapadokya’nın eşsiz güzellikteki peribacalarını adeta gelinlik giymiş gibi süsledi. Nevşehir’de cuma akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, beraberindeki soğuk hava ile birlikte Kapadokya bölgesini de etkisi altına aldı. Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen turistler hem karın hem de manzaranın tadını çıkardı.