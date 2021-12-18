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Trabzonspor-Hatayspor (CANLI)

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Trabzonspor-Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Trabzonspor-Hatayspor maçı kaç kaç?
​Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor...

Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor'un üçüncü basamakta yer alan Atakaş Hatayspor'u misafir edeceği müsabaka, zirve yarışının seyri açısından büyük önem taşıyor.

Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny

Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Mame Diouf
Liderin ilk 11i belli oldu

Liderin ilk 11'i belli oldu

​Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.
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