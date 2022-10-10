CANLI | Trabzonspor-Kasımpaşa

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış gününde Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bordo mavililer, zorlu karşılaşmada iç sahadaki 28 maçlık yenilmezlik serisini geliştirme amacında olacak.
Geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, 13 gol atarken 11 golü kalesinde gördü. Abdullah Avcı döneminde ilk kez bu kadar yüksek ortalamayla gol yiyen Karadeniz ekibi, bu istatistiği tersine çevirmek istiyor. Konuk Kasımpaşa ise; Süper Lig'e peş peşe 2 mağlubiyetle başladı. Sami Uğurlu ile yolların ayrılmasının ardından kulübeye geçen Şenol Can ile grafiğini düzelten lacivert beyazlılar, son 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Çıktığı 8 maçın dördünden galibiyetle, diğer dördünden de mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa 12 puanı hanesine yazdırdı.
- Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin ev sahipliği yapacağı Trabzonspor - Kasımpaşa mücadelesini Hüseyin Göçek yönetecek. Futbolseverler bu zorlu karşılaşmayı beIN SPORTS 1'den takip edebilecek.
Trabzonspor'un muhtemel 11'i;
Uğurcan, Eren, Hugo, Bartra, Larsen, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Trezeguet, Yusuf, Maxi
Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i;
Ertuğrul, Ben Ouanes, Sadık, Bruma, Hadergjonaj, Eysseric, Tirpan, Hajradinovic, Celine, Fall, Bahoken