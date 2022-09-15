Trabzonspor - Kızılyıldız (CANLI)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlıyor. Peki Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19:45'te başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.

Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat 19:45'te başlayacak. Mücadele Exxen.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres, Serkan Asan, Hüseyin Türkman forma giyemeyecek. Durumları henüz net olmayan Yusuf Yazıcı ve Djaniny'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

REKLAM

Trabzonspor 119 gündür Avrupa'da kazanamıyor

Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Avrupa Kupaları'nda son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 3-1'lik skorla Karadeniz ekibi, ardından maç kazanamadı. Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp, galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor - Kızılyıldız ilk 11'ler belli oldu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez.





Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Kangwa, Sanogo, Srnic, Bukari, Pesic.





Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen Spor üyeliği ne kadar? Trabzonspor - Kızılyıldız maçı nasıl izlenir?