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Spor

CANLI | Trabzonspor-Ümraniyespor

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nda Ümraniyespor'u ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımına ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:05 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CANLI | Trabzonspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç?

CANLI | Trabzonspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç?

Süper Lig’de 24. haftada Akyazı Stadyumu’nda Trabzonspor, Ümraniyespor’u konuk ediyor. Saat 16.00’da başlayacak mücadele beINSPORTS1’den canlı yayınlanacak.


Kadir Sağlam'ın görev alacağı maçta Kerem Ersoy ile Mustafa Sönmez yardımcılıklarını yapacak.


Trabzonspor-Ümraniyespor VAR Hakemi kim?



Trabzonspor-Ümraniyespor 11'leri belli oldu


Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez, Umut


Ümraniyespor: Orkun, Epureanu, Glumac, Mustafa, Onur, Valentin, Oğuz, Mrsic, Sekidika, Geraldo, Umut




#Süper Lig
#Trabzonspor
#Ümraniyespor
11 dakika önce
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CANLI | Trabzonspor-Ümraniyespor
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