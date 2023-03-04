CANLI | Trabzonspor-Ümraniyespor maçı kaç kaç?
Süper Lig’de 24. haftada Akyazı Stadyumu’nda Trabzonspor, Ümraniyespor’u konuk ediyor. Saat 16.00’da başlayacak mücadele beINSPORTS1’den canlı yayınlanacak.
Kadir Sağlam'ın görev alacağı maçta Kerem Ersoy ile Mustafa Sönmez yardımcılıklarını yapacak.
Trabzonspor-Ümraniyespor VAR Hakemi kim?
Trabzonspor-Ümraniyespor 11'leri belli oldu
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez, Umut
Ümraniyespor: Orkun, Epureanu, Glumac, Mustafa, Onur, Valentin, Oğuz, Mrsic, Sekidika, Geraldo, Umut