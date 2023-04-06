Canlı yayında dikkati çeken çıkış: Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz?

Sarı-kırmızılı camia Kadir Sağlam'ın karlarına isyan etti.
Galatasaray, sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu ve çeyrek final aşamasında Türkiye Kupası'na veda etti.
Karşılaşmadaki hakem kararları sarı-kırmızılı camianın büyük tepkisini çekti. GSTV spikeri Ebru Gürsoy da maçın ardından canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.
Gürsoy, "Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nı vererek mi avutacaksınız?" dedi.