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Spor

Canlı yayında dikkati çeken çıkış: Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz?

GSTV spikeri Ebru Gürsoy, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elendiği maçın ardından sosyal medyada gündem olan açıklamalarda bulundu.

11:49 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sarı-kırmızılı camia Kadir Sağlam'ın karlarına isyan etti.

Sarı-kırmızılı camia Kadir Sağlam'ın karlarına isyan etti.

Galatasaray, sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu ve çeyrek final aşamasında Türkiye Kupası'na veda etti.


Karşılaşmadaki hakem kararları sarı-kırmızılı camianın büyük tepkisini çekti. GSTV spikeri Ebru Gürsoy da maçın ardından canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.


Gürsoy, "Kupayı Fenerbahçe'ye mi vermek istiyorsunuz? Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak üzere olan Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nı vererek mi avutacaksınız?" dedi.


İşte Ebru Gürsoy'un sosyal medyada gündem olan o çıkışı:









#Galatasaray
#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Başakşehir
19 dakika önce
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