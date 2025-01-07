Cappadocia Ultra Trail'e rekor katılım bekleniyor

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney de Kapadokya’da her geçen gün büyüyen ve yenilenen parkurlarıyla kıyasıya mücadelelere sahne olan bir organizasyona imza attıklarını dile getirdi. Güney, “Yıllar içinde kazandığımız tecrübe ile gelişime devam ediyoruz. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de sorunsuz bir yarış için çalışmalarımıza start verdik. Dünyanın dört bir yanından sporcuları Kapadokya’nın eşsiz doğasında ağırlıyoruz. Gelen her sporcu buradan mutlu ayrılarak bir sonraki yarışın tarihini beklemeye başlıyor. Tabii bu işleri yaparken sponsorlarımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Destekleri ile birbirinden güzel organizasyonlar ortaya çıkıyor. 14K’lık parkurumuz da hem koşucuları hem de bizi mutlu etti. Cuma günü koşulacak yeni parkurumuzla etkinlik süresini artırarak bölge turizmine daha fazla katkı sağlamış oluyoruz” dedi.