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Çaykur Rizespor-Beşiktaş (CANLI)

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çaykur Rizespor-Beşiktaş (CANLI)
Çaykur Rizespor-Beşiktaş

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş, 38. hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Bir çok as oyuncusundan yoksun çıktığı karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor'u Vodafone Park'ta devirip, moral bulan ve liderliğini sürdüren siyah beyazlılarda hedef zorlu Karadeniz deplasmanından da zaferle dönmek. Sezon bitiminde ipi göğüslemek isteyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri kalan beş maçta hata yapmak istemiyor.

Çaykur Rizespor'un 11'i;

  • Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio

Beşiktaş'ın 11'i;

  • Ersin, Dorukhan, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre

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