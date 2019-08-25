Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Süper Lig'in 2'nci haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

14’üncü dakikada Boldrin’in ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta top direğin dibinden az farkla auta gitti.

28’inci dakikada Emre’nin ceza sahasına gönderdiği topu Yatabare bekletmeden Mert’e çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta topu kaleci Gökhan ayaklarıyla çıkardı.

37’nci dakikada De Pauw’un savunma arkasına yolladığı uzun pasta topla buluşan Oğulcan’ın şutunda top kalecinin üzerinden dışarıya gitti.

41’inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan De Pauw’un şutunda kaleci Samassa yaptığı kurtarışla topun ağlara gitmesine engel oldu.

Süper Lig'de ilginç olay: Golcü futbolcu tesislerde unutuldu Çaykur Rizespor-Sivasspor maçı öncesinde ev sahibi ekibin Faslı futbolcusu El Kabir, takım otobüsüne geç kaldı. Takım arkadaşları da teknik heyeti uyarmayınca golcü futbolcu tesislerde unutuldu.Stada giden kafilede yer almayan El Kabir, taksiyle stadyuma geldi ancak bu kez de görevliler El Kabir'i tanımadı. Yöneticilerin müdahalesi sonrasında El Kabir stadyuma giriş yapabildi.Mücadeleye son anda yetişen El Kabir, Sivasspor maçının ilk dakikalarında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.Alınan bilgilere göre oyuncunun ayak bileğinde kırık tespit edildiği belirtildi.Alihan Telatar: "El Kabir'i tesiste unuttular"https://t.co/zELUNYGvV7 pic.twitter.com/KsCLKkmn4p— ÇAY HABER (@Cayhabernet) 25 Ağustos 2019

52’nci dakikada Appindangoye ceza sahası içinde Abarhoun’u çekince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

53’üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Samudio topu ağlara gönderdi. 1-0

57’nci dakikada De Paul’un pasıyla ceza sahası içinde buluşan Boldrin’in sert şutunda top kaleci Samassa’nın çabasına rağmen ağlarla buluştu. 2-0

79’uncu dakikada Kone’nin pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Dos Santos kaleci Gökhan’ın solundan düzgün vuruşu ağlarla buluştu. 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin galibiyeti ile sona erdi.

Takımlar sahaya pankartla çıktı

Maç öncesi iki takımın futbolcuları sahaya Kırklareli’de kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için siyah pankartla çıktı. Maç boyunca taraftarlar da ‘kadına şiddete hayır’ şeklinde tezahürat yaptılar.