Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında dikkat çeken detay

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın kadroları açıklandıktan sonra sosyal medyada gündem olan bir gelişme yaşandı. Bunun sebebi Oğulcan Çağlayan'ın ilk 11'de tercih edilmemiş olması.

Son haftalarda Galatasaray ile anlaştığı iddiaları ortaya atılan genç oyuncu ilk 11'de tercih edilmedi. Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın hakkında transfer söylentileri olan oyuncuyu koruma amaçlı ve farklı yorumlara sebebiyet vermemek için yedek kulübesinde oturttuğu belirtildi.

Oğulcan Çağlayan, bu sezon Rizespor formasıyla 22 maça çıkarken 4 gol attı 2 de asist yaptı.

Hatırlanacağı üzere Rizespor Başkanı Hasan Kartal, önceki günlerde yaptığı açıklamada Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a yakın olduğunu söylemişti.