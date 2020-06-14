SÜPER LİG

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında dikkat çeken detay

Galatasaray, karantina süreci sonrasında ilk maçına Çaykur Rizespor'a karşı çıkıyor. Süper Lig'deki kritik maç öncesinde açıklanan kadrolarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman

Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman

Fotoğraf: Çaykur Rizespor kulübü

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın kadroları açıklandıktan sonra sosyal medyada gündem olan bir gelişme yaşandı. Bunun sebebi Oğulcan Çağlayan'ın ilk 11'de tercih edilmemiş olması.

Son haftalarda Galatasaray ile anlaştığı iddiaları ortaya atılan genç oyuncu ilk 11'de tercih edilmedi. Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın hakkında transfer söylentileri olan oyuncuyu koruma amaçlı ve farklı yorumlara sebebiyet vermemek için yedek kulübesinde oturttuğu belirtildi.

Oğulcan Çağlayan, bu sezon Rizespor formasıyla 22 maça çıkarken 4 gol attı 2 de asist yaptı.

  • Hatırlanacağı üzere Rizespor Başkanı Hasan Kartal, önceki günlerde yaptığı açıklamada Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a yakın olduğunu söylemişti.

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