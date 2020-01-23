Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u elediği karşılaşmanın son dakikasında Karadeniz ekibi mücadeleyi 2-2'ye getiren golü attı. Ancak bu pozisyon tamamlanmadan hakem Atilla Karaoğlan düdüğünü çaldı ve VAR'a gidilemedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadele sonunda yaptığı açıklamada, "Maçın hakemi kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle düdük çaldığını söyledi. Gol olmadan düdüğü çaldığı için VAR'a gidilemiyor. Bu maç daha çok konuşulur!" ifadelerini kullandı.

İşte o pozisyon;

Rizespor'un son dakikada faul gerekçesiyle iptal edilen golü.



Sizce karar doğru mu?

pic.twitter.com/6g4spWWnhY — Kapitano Sport (@kapitanosport) 23 Ocak 2020