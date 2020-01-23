ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Çaykur Rizespor hakeme isyan etti: "Bu maç çok konuşulur"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'a elendikleri kupa maçı sonrasında mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'a iptal ettiği son gol sebebiyle isyan etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının hakemi Atilla Karaoğlan.

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının hakemi Atilla Karaoğlan.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u elediği karşılaşmanın son dakikasında Karadeniz ekibi mücadeleyi 2-2'ye getiren golü attı. Ancak bu pozisyon tamamlanmadan hakem Atilla Karaoğlan düdüğünü çaldı ve VAR'a gidilemedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadele sonunda yaptığı açıklamada, "Maçın hakemi kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle düdük çaldığını söyledi. Gol olmadan düdüğü çaldığı için VAR'a gidilemiyor. Bu maç daha çok konuşulur!" ifadelerini kullandı.

İşte o pozisyon;


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