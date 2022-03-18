Spor Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçına kar engeli
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Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçına kar engeli

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor'a konuk oluyor. Kritik karşılaşma öncesinde etkili olan kar yağışı mücadelenin oynanacağı Didi Stadyumu'nu karla kapladı. Alınan bilgilere göre maçın ertelenebileceği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçına kar engeli
Çaykur Rizespor-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının yoğun kar yağışı sebebiyle oynanmasının zor olduğu öğrenildi.

Şehirde etkili olan kar yağışının ardından stadyum zemini karla kaplandı. Gelişmelerin ardından hakemlerin maç öncesinde sahaya çıkmasının beklendiği belirtildi. Hakemlerin maçın oynanıp oynamayacağıyla ilgili kararını verdikten sonra TFF'nin duyuruda bulunması bekleniyor.

  • Öte yandan Rizespor Başkanı Tahir Kıran yaptığı açıklamada mücadelenin büyük ihtimalle erteleneceğini belirtti.
Liderin maçına kar engeli

Liderin maçına kar engeli

​Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesinde önemli gelişme.
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