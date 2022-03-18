Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçına kar engeli

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının yoğun kar yağışı sebebiyle oynanmasının zor olduğu öğrenildi.
Şehirde etkili olan kar yağışının ardından stadyum zemini karla kaplandı. Gelişmelerin ardından hakemlerin maç öncesinde sahaya çıkmasının beklendiği belirtildi. Hakemlerin maçın oynanıp oynamayacağıyla ilgili kararını verdikten sonra TFF'nin duyuruda bulunması bekleniyor.
- Öte yandan Rizespor Başkanı Tahir Kıran yaptığı açıklamada mücadelenin büyük ihtimalle erteleneceğini belirtti.
Didi Stadyumu'nda zeminin son hali pic.twitter.com/ZY8ZaaY5Pk
Didi Stadyumu'nda zeminin son hali pic.twitter.com/ZY8ZaaY5Pk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 18, 2022