Çaykur Rizespor Ünal Karaman ile anlaştı

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda alınan 5-2'lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını kendilerine ilettiğini söylemişti. Hasan Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Beraber olduğumuz süre içerisinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından İstanbul'da teknik direktör Ünal Karaman ile bir görüşme gerçekleştirdi ve prensipte anlaşma sağlandı. 53 yaşındaki deneyimli hoca hafta içinde Rize'ye giderek resmi sözleşmeye imza atacak ve takımla ilk antrenmana çıkacak.

İsmail Kartal yönetiminde Rizespor; 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 24 puan topladı.

05:27 dk 12 Ekim 2019 Yeni Şafak Portre - Ünal Karaman Fransızlar 'esmer çocuk' olarak bilir ama o aslında hilal bıyıklı Ünal'dır… Hocanın değerli görüldüğü konulardan bir tanesi de vatan sevgisidir…