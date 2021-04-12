Çaykur Rizespor’da 33 yıllık rekor egale edildi

Ligin 34. haftasında sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor, üst üste 4 maçta kalesini gole kapatarak, ligde iç sahada en uzun süre gol yememe serisi yakaladı.

Sahasında çıktığı son 4 maçta Demir Grup Sivasspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük ve son olarak Trabzonspor karşılaşmalarını gol yemeden tamamlayan yeşil-mavililer, 33 yıl aradan sonra iç sahada üst üste en uzun süre gol yememe rekorunu egale etti.

En son 1988-89 sezonu

Çaykur Rizespor, daha önce Süper Lig’de yer aldığı dönemlerde 1988-89 sezonunda evinde üst üste 4 maçta kalesini gole kapatmıştı. Söz konusu sezonun 5’inci haftasında evinde Altay’a 2-0 kaybeden yeşil-mavililer, 7’nci haftada Samsunspor ile 0-0 berabere kalırken, 10’uncu haftada Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti. Aynı sezonun 12’nci haftasında Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, 14’üncü haftada ise Sakaryaspor’u 2-0 mağlup ederek iç sahada üst üstte 4 maçta kalesini gole kapatmıştı.

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Konyaspor maçında gol yemezse tarihi rekor

Süper Lig’in 35’inci haftasında Cuma günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, sonraki hafta evinde oynayacağı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında kalesini gole kapatırsa, tarihindeki iç sahada en uzun süre gol yememe rekorunu kırmış olacak.

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