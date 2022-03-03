Spor Ceferin Avrupa Süper Ligi hakkında bir kez daha uyarılarda bulundu
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Ceferin Avrupa Süper Ligi hakkında bir kez daha uyarılarda bulundu

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak olan takımların UEFA organizasyonlarında yer alamayacağını bir kez daha belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ceferin Avrupa Süper Ligi hakkında bir kez daha uyarılarda bulundu
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin

Geçen sene 12 takımın katılımıyla kurulması planlanan Avrupa Süper Ligi, UEFA'nın ve taraftarların tepkisini çekmesinin ardından organize edilememiş ve 9 kulüp bu organizasyonda yer almayacağını ifade ederek geri adım atmıştı.

Ancak Avrupa Süper Ligi fikri ve planlaması tekrar gündeme geldi. Organizasyona öncülük eden kulüplerin bu proje ile ilgili yeni bir yol haritası çizeceği haberleri üzerine UEFA'dan bir kez daha tepki geldi.

"Paralel evrende yaşıyor olmalılar"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: "Geçen yıl, pandeminin ortasında Avrupa Süper Ligi adında anlamsız bir fikri hayata geçirdiler. Aynı fikri, şimdi de bir savaşın ortasında hayata geçireceklerini duyuyoruz. Bu kişiler, paralel evrende yaşıyor olmalılar. Eğer bir kulüp Avrupa Süper Ligi'nde oynarsa, bizim turnuvalarımızda oynayamayacak." şeklinde konuştu.

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