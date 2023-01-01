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Spor

Cengiz Ünder 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başladığı açıklandı.

11:50 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cengiz Ünder'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Cengiz Ünder'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor maçının 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan milli oyuncu Cengiz Ünder'den kötü haber geldi.


Yapılan MR sonuçlarının ardından milli oyuncunun sol arka adelesinde 2.derece yırtık tespit edildi.


26 yaşındaki oyuncunun 3 - 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Fenerbahçe'den yapılan açıklamada,
"Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.





#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#sakatlık
1 saat önce
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