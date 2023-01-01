Cengiz Ünder 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Cengiz Ünder'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor maçının 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan milli oyuncu Cengiz Ünder'den kötü haber geldi.
Yapılan MR sonuçlarının ardından milli oyuncunun sol arka adelesinde 2.derece yırtık tespit edildi.
26 yaşındaki oyuncunun 3 - 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada,
"Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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1 saat önce