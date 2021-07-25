Spor Cengiz Ünder Marsilyadaki ilk maçında spikeri bile etkiledi
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Cengiz Ünder Marsilya'daki ilk maçında spikeri bile etkiledi

Roma'dan Marsilya'ya kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder, Fransız takımıyla ilk mücadelesine çıktı. Hazırlık maçında oyuna girdikten sonra oldukça etkili bir görüntü çizen Ünder, karşılaşmayı anlatan spikerleri şaşırtmayı başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz Ünder Marsilyadaki ilk maçında spikeri bile etkiledi
Cengiz Ünder, Marsilya'daki ilk maçında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz sezonu Leicester'da geçiren ve istediğini bulamayan Cengiz Ünder, bu sezonu Marsilya'da geçirecek. Fransız takımının büyük umutlarla transfer ettiğimi milli futbolcumuz, çıktığı ilk maçta dikkatleri üzerine çekti.

İsviçre temsilcisi Servette ile karşı karşıya gelen Marsilya, sahadan 3-1 galip ayrılırken Cengiz Ünder mücadeleye sonradan dahil oldu. Sahaya girdikten sonra aldığı topları doğru kullanan ve etkili ataklar üreten Ünder, taraftarlardan büyük takdir gördü.

Öte yandan Cengiz Ünder'in çalım yeteneği karşısında Fransız spiker de şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte Cengiz Ünder'in ilk maçındaki performansı;

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