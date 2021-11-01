Spor Cengiz Ünderin şık golü Marsilyayı galibiyete taşıdı
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Cengiz Ünder'in şık golü Marsilya'yı galibiyete taşıdı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yapılan maçta Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'in golüyle Clermont'u 1-0 mağlup etti.

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Haber Merkezi AA
Cengiz Ünderin şık golü Marsilyayı galibiyete taşıdı
Maç yoğun yağış altında oynandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, ligin 12. haftasının son karşılaşmasında Clermont takımına konuk oldu.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in 25. dakikada attığı golle Marsilya ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Marsilya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Cengiz Ünder, 90 dakika sahada oynadı.

  • Bu skorla Marsilya, puanını 22'ye yükselterek 3. sıraya yerleşti. Clermont ise 13 puanda kaldı.

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