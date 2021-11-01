Cengiz Ünder'in şık golü Marsilya'yı galibiyete taşıdı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, ligin 12. haftasının son karşılaşmasında Clermont takımına konuk oldu.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in 25. dakikada attığı golle Marsilya ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Marsilya sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Cengiz Ünder, 90 dakika sahada oynadı.
- Bu skorla Marsilya, puanını 22'ye yükselterek 3. sıraya yerleşti. Clermont ise 13 puanda kaldı.
🌧️ Clermont'daki sağanak yağış, Cengiz'i durdurmak için yeterli değil! #Ligue1UberEats
🔴 Clermont 0-1 Marsilya 🔵 pic.twitter.com/dc4INwI5LQ
🌧️ Clermont'daki sağanak yağış, Cengiz'i durdurmak için yeterli değil! #Ligue1UberEats