Cenk Porto'da olsa daha farklı fiyata giderdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımın sezonun ikinci yarısına hazırlandığı Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cenk Tosun'un, 22 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle Everton'a satılması hakkında değerlendirmede bulunan Orman, “Satışlarımızın çok abartıldığını düşünüyorum, hatta üzülüyorum. Ne açıdan üzülüyorum, ülkem adına üzülüyorum. Coutinho, 160 milyon Euro'ya Barcelona'ya gidiyor, dünyada bu rakamlar konuşulurken Türkiye'de neden konuşulmasın? Cenk, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin en önemli golcüleri arasınde yer aldı. Ancak, az bir rakama gitti. Cenk, Porto'da olsa daha büyük meblağlara gidebilirdi, bu açıdan üzücü. Türkiye'de marka değerini yükseltmemiz gerekiyor, bu da sadece Beşiktaş'la alakalı değil. Futbolumuzu izlenebilir hale getirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si , federasyonu herkesin içinde olması lazım. Kulüplerin mali durumu bozuk ancak 'Devlet bize yardım etsin' demek yerine, marka değerini yükseltmemiz gerekiyor. Oyuncumuz adına ise sevinçliyiz. Gitmeyi çok istedi. Galiba Tottenham maçında oynayacak. Gidip izlemek istiyorum” dedi. Şu an için oyuncu satmak gibi bir düşünceleri olmadığını belirten Orman, “Babel olsun, Tosic olsun çıkan haberler hepsi rivayetten ibaret. Bir forvet transferi yapmak istiyoruz. Ancak henüz çok başındayız. Önümüzde 20 gün gibi bir süreç var. Ekonomik koşulları değerlendirip bakacağız. Satışlardan memnun olmadığımı söylemiştim. Bu oyuncular eşya değil, ruhları olan insanlar. Ancak durumlar değerlendirilince böyle durumlar oluyor. Beşiktaş'ın, Cenk'i satmadığını ve Şubat oyunda sakatlandığını düşünün. Elimizde zaten Alvaro Negredo gibi çok önemli bir santrfor var ama yine de bir transfer yapmak istiyoruz” diye konuştu.

ARDA TURAN'I ÇOK SEVERİM

Siyah-beyazlılarla adı anılan Arda Turan için de görüşlerini açıklayan Fikret Orman, “Arda çok iyi bir çocuktur, çok önemli bir oyuncu. 45 milyon Euro gibi bir paraya Barcelona'ya transfer olmuş bir yıldız. Beşiktaş'ta oynamasını da çok isterim. Ancak o bölgede şu anda çok oyuncumuz var. Böyle bir transfer yaparsak takımda sorun çıkabilir. Ondan dolayı şu anda gündemimizde yok. Ancak Arda çok karakterli bir çocuktur, şahsi olarak da severim. Kazanmamız gerekiyor” dedi.

TOLGAY VE OĞUZHAN'LA KONUŞMALIYIZ

Tolgay Arslan ve Oğuzhan'la ilgili görüşlerini de açıklayan Başkan Orman, “Tolgay ve Oğuzhan bizim oyuncularımız, bir yere gidecekleri yok. Göndermeye niyetimiz de yok. Onların da gitmeye niyeti yok. Ancak bazı şeyler var onların konuşulması lazım. Orkan Çınar'ın oynamasını istiyorum, henüz hocayla konuşmadım ama belki bu sezon onu oynayabileceği bir takıma kiralayabiliriz. Konyaspor ve başka kulüpler de istiyor sanırım. Oyuncularım benim iznim olmadan kimseyle görüşmez, burası Beşiktaş. Hepsi benim oğlum gibi. Biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.