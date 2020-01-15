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Cenk Tosun: EURO 2020 için transfer oldum

Everton’dan kiralık olarak Crystal Palace’a transfer olan Cenk Tosun, ayrılık nedenini açıklayarak, "Takımımda çok fazla forma şansı bulamıyordum. 2020 Avrupa Şampiyonası’na hazır olmak için böyle bir karar aldım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına Arsenal karşısında çıktı.

Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına Arsenal karşısında çıktı.

Crystal Palace’ın yeni golcüsü Cenk Tosun, Everton’dan ayrılık sürecinin perde arkasını kulüp televizyonuna anlattı. Milli futbolcu, 2020 Avrupa Şampiyonası’na hazır olmak için böyle bir karar verdiğini söyledi.

Everton’da fazla forma şansı bulamadığını belirten 28 yaşındaki golcü, "Öz güvenimi tazelemeye ihtiyacım vardı. Bunun için de daha çok gol atmam gerekiyor" dedi.

Cenk Tosun, Türk futbolseverlere de ayrı bir parantez açtı. Türkiye’de futbolla yatılıp futbolla kalkıldığına dikkat çeken milli futbolcu, "Sadece saha içinde değil, saha dışında da size büyük sevgi gösteriyorlar. Orada oynamak ve milli takım için mücadele etmek gurur verici" şeklinde konuştu.

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