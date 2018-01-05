Cenk Tosun resmen Everton'da

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosuni Everton'la 4.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Yıldız golcü yeni formasıyla kulübün resmi sitesine poz verdi.

Cenk Tosun yeni takımına attığı imzanın ardından yaptığı açıklamada "Everton, büyük bir geçmişi olan ve büyük bir kültüre sahip harika bir kulüp. Taraftarlara kendimi göstermek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleriyle ilgili de bir KAP bildirimi yayınladı.

Milli futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol atma başarısı gösterirken attığı klas gollerle de Avrupa'nın gündemine oturmuştu. Cenk Tosun'la Everton'ın dışında Crystal Palace ve Newcastle United da ilgilenmişti.

Cenk Tosun, Türkiye'den Avrupa'ya en yüksek bedelle transfer olan futbolcu unvanına sahip oldu. (27 milyon euro)