PREMİER LİG

Cenk Tosun Tottenham maçı kadrosuna alındı

Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, yarın Tottenham ile oynanacak maçın kadrosunda yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun Premeir Lig'deki ilk maçına yarını çıkıyor.

Cenk Tosun Premeir Lig'deki ilk maçına yarını çıkıyor.

Premier Lig'in 23. haftasında Tottenham'a konuk olacak Everton'da teknik direktör Sam Allardyce, yeni transfer Cenk Tosun'un kadroda olacağını açıkladı.

Deneyimli teknik adam CEnk Tosun'la ilgili şöyle konuştu;

  • "O kendini göstermek için çok istekli. Tottenham kadrosunda olacak. Cenk kaliteli bir oyuncu."
15. Türk olacak

Merseyside" temsilcisinin gol yollarında daha etkili olmak için rekor bedelle renklerine bağladığı milli futbolcu, Leicester City forması giyen Mustafa İzzet'ten bu yana 22 yıl içinde Premier Lig takımlarında mücadele eden 15. Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Cenk Tosun'dan 'Bayern Münih' yorumu
Cenk Tosun'dan 'Bayern Münih' yorumu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yeni transferi Cenk Tosun, çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve gol atmak için kendini hazır hissettiğini belirtti.Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, Everton'ın ligin ilk yarısında gol yollarında şanssızlıklar yaşadığını ancak ikinci devrede takımın sahip olduğu kaliteli forvetlerle daha fazla skor üreteceğini umduğunu kaydetti."Ceza alanında çok tehlikeliyim"Her iki ayağını kullanabildiğini aktaran 26 yaşındaki futbolcu, şunları ifade etti:Ceza alanında çok iyi ve tehlikeli bir forvetim. Buna inanıyorum. Eğer ceza alanında şans bulursam genellikle gol atarım. İngiltere için önemli özelliklerimden biri de güçlü olmam. Gol atmak için hazırım. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz."Bayern Münih maçları çok önemli"Beşiktaş'ın hayatında çok büyük bir yere sahip olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, şöyle konuştu:UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçları çok önemli ve herkes o karşılaşmaları izleyecek. Fakat benim adıma transfer ve yeni deneyim için doğru zamandı. Everton gibi bir takıma gelmek benim için büyük mutluluk kaynağı.Everton, Premier Lig'in 23. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü Tottenham ile Wembley Stadı'nda karşılaşacak.Sigurdsson Cenk Tosun'a güveniyorCenk Tosun İngiltere'ye turşu bidonuyla gitti

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