Cenk Tosun Tottenham maçı kadrosuna alındı

Premier Lig'in 23. haftasında Tottenham'a konuk olacak Everton'da teknik direktör Sam Allardyce, yeni transfer Cenk Tosun'un kadroda olacağını açıkladı.

Deneyimli teknik adam CEnk Tosun'la ilgili şöyle konuştu;

"O kendini göstermek için çok istekli. Tottenham kadrosunda olacak. Cenk kaliteli bir oyuncu."

Merseyside" temsilcisinin gol yollarında daha etkili olmak için rekor bedelle renklerine bağladığı milli futbolcu, Leicester City forması giyen Mustafa İzzet'ten bu yana 22 yıl içinde Premier Lig takımlarında mücadele eden 15. Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.